F1, Carlos Sainz: “Ottimo risultato di squadra, una qualifica del tutto imprevedibile”

Si festeggia in casa Ferrari dopo aver conquistato uno splendido uno-due al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, Charles Leclerc ha centrato la pole position davanti Carlos Sainz, con un risultato di squadra davvero eccellente.

La pole position è andata al monegasco con 67 millesimi su Carlos Sainz e 97 su Max Verstappen (Red Bull). Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508.

Al termine della Q3, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito al parco chiuso: “Una qualifica imprevedibile, un po’ come tutto il resto del fine settimana. All’improvviso la macchina è migliorata, per fortuna proprio tra Q2 e Q3, ma in precedenza non capivo perchè fossi più lento del previsto. Poi più veloce. Anche le gomme sono davvero complicate da capire”.

A questo punto il ferrarista punta il mirino verso la gara di domani: “Direi che il secondo posto è ottimo. Realisticamente non siamo fortissimi a livello di consumo gomme e non solo, ma partire in prima fila è un vantaggio enorme. Cercheremo di fare bene e ottenere il massimo dal nostro Gran Premio del Messico”.

