F1, Frederic Vasseur: "Sapevo che potevamo fare bene, ma una doppietta non me la potevo aspettare..."

Grandi sorrisi in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, infatti, la scuderia di Maranello ha piazzato un eccezionale uno-due e ha monopolizzato la prima fila della gara che scatterà alle ore 21.00 italiane.

La pole position è andata a Charles Leclerc con 67 millesimi su Carlos Sainz e 97 su Max Verstappen. Quarta posizione per un sorprendente Daniel Ricciardo (AlphaTauri) a 216, quinta per Sergio Perez (Red Bull) a 257, quindi sesto Lewis Hamilton (Mercedes) a 288, settimo Oscar Piastri (McLaren) a 457 e ottavo George Russell (Mercedes) a 508.

Al termine del sabato messicano, il team principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Come abbiamo fatto a migliorare così tanto dal Q2 al Q3? Sinceramente non lo sappiamo nemmeno noi. Tutta la giornata è stata difficile da leggere e le qualifiche non sono state da meno”.

“Io ero molto ottimista sin da questa mattina – prosegue – sapevo che avevamo in canna il giro giusto, ma non era semplice prevedere il nostro risultato finale. Una doppietta, sinceramente, non me la potevo certo aspettare. Anche perchè molto sarebbe dipeso dalle gomme e, su questo aspetto, abbiamo azzardato molto. Siamo partiti con le medie nella Q1, quindi abbiamo provato le soft usate. Domani? La gara sarà tutta un’altra storia. Dovremo gestire bene temperature e gomme, consapevoli che Verstappen sarà sempre l’uomo da battere”.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI