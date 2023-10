F1, Lewis Hamilton sull’incidente con Russell: “Colpa mia al 100%, chiedo scusa al team e a George”

Sette anni dopo l’incidente con Nico Rosberg a Barcellona nel 2016, Lewis Hamilton si rende protagonista di un nuovo crash in partenza con un compagno di squadra e conclude già in curva 1 il suo Gran Premio del Qatar 2023, valevole come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Questa volta il Re Nero è andato al contatto con George Russell, tentando un doppio sorpasso (anche sul poleman Max Verstappen) molto ambizioso con la gomma soft ma lasciando troppo poco spazio al team-mate e provocando la collisione.

“Difficile dire di chi sia la colpa, ma sono contento di prendermi io la responsabilità di quello che è successo perché sono più anziano. George aveva meno spazio di me in quel momento ed a quel punto io stavo cercando di superare entrambi ed è stata una manovra sfortunata“, le prime dichiarazioni a caldo del sette volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro.

“Ho guardato il replay dell’incidente ed è stata colpa mia al 100%. Mi prendo la piena responsabilità dell’accaduto. Chiedo scusa al mio team e a George“, ha aggiunto successivamente sulle proprie pagine social il 38enne di Stevenage a proposito dell’incidente con Russell alla prima curva in partenza.

Sulla scelta della mescola soft al via e sulla necessità di prendersi subito la prima posizione per non compromettere la sua corsa: “Avevo la gomma peggiore di tutti. Dovevo per forza cercare di andare davanti. Ho provato a prendermi questo rischio, ma sono stato penalizzato in maniera pesante per quello che è successo“.

