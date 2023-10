F1, Lewis Hamilton: “Sapevo che le gomme medie avrebbero fatto la differenza. Verstappen? Titolo meritato”

Lewis Hamilton è soddisfatto al termine del la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Lusail la vittoria è andata al rookie australiano Oscar Piastri che ha dominato la scena precedendo Max Verstappen per 1.8 secondi, con l’olandese che si è laureato per la terza volta campione del mondo.

Il podio è stato completato proprio da Lando Norris a 8.4 (dopo una gara in rimonta per colpa di una pessima partenza) che ha preceduto George Russell a 11.0 e Lewis Hamilton a 17.3, quindi sesto Carlos Sainz a 18.8 e Charles Leclerc a 19.8.

Al termine della gara sulla distanza di 100 chilometri, il sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “All’inizio ero piuttosto lento con le gomma medie. Sapevo però che il degrado sarebbe stato elevato e che la gara sarebbe tornata da noi. Pensavo al quinto posto? No, ma ci speravo. Ho cercato di fare il massimo, di stare fuori dai guai e di progredire un passo alla volta. La macchina è ancora difficile da guidare, ma il nostro ritmo nel complesso è stato buono”.

A questo punto il nativo di Stevenage punta il mirino verso la gara domenicale: “Detto questo, domani partirò terzi, un inizio migliore rispetto a oggi. Farò di tutto per mantenere quella posizione. Sappiamo che sarà difficile tenere dietro le McLaren. Sono però un po’ più indietro, quindi faremo del nostro meglio per riuscirci. Congratulazioni anche a Max per il suo terzo campionato del mondo, ha fatto una grande stagione ed è un risultato meritato. Sarebbe fantastico se potessimo battagliare con lui domani.

Foto: LaPresse