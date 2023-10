F1, Lewis Hamilton: “Lusail mi piace e voglio fare bene, la squadra continua a lavorare a testa bassa”

Lewis Hamilton è apparso sorridente nel corso delle interviste di rito del giovedì del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Lusail si annuncia un weekend quanto mai intenso dato che domani vivremo già le qualifiche, quindi sabato la giornata sarà dedicata alla Sprint Race, mentre domenica alle ore 19.00 italiane si correrà il Gran Premio vero e proprio.

Il pilota inglese, reduce da un Gran Premio del Giappone senza troppi sorrisi, e con una battaglia intensa con il proprio compagno di scuderia George Russell, confida nella fine settimana qatariota, laddove vinse nell’edizione precedente nel 2021. “Mi piace questa pista e questo scenario, penso sia così per tutti. Ci attende un weekend intenso con tanto caldo e condizioni ideali”.

Il sette volte campione del mondo passa poi ad analizzare la situazione all’interno del team anglo-tedesco: “Tutti sono a testa bassa e lavorano al massimo. Nessuno è soddisfatto del livello nel quale siamo e degli ultimi due anni. La voglia di vincere è immutata. Io ho la responsabilità di dare tutto nel corso del weekend perchè so quanto si impegnino”.

Ultima battuta sul futuro, ovvero sulla W15 che sta nascendo a Brackley: “Non importa quale sia la forma, non posso dire se sarà veloce. Posso dire il lavoro che stanno facendo quei ragazzi, ho fiducia al 100% che riusciranno a mettere insieme il tutto. Dalla mia esperienza in tutti questi anni, in primo luogo non sono un aerodinamico, ma quando vai nella galleria del vento, è sempre molto emozionante”.

Foto: LaPresse