F1, Max Verstappen: “Non penso a vincere il campionato, l’obiettivo è fare un buon fine settimana”

Max Verstappen potrebbe chiudere i giochi del Mondiale di Formula 1 2023 già questo fine settimana in Qatar a Losail: all’olandese basterebbe vincere la Sprint Race per diventare matematicamente campione del mondo per la terza volta di fila al termine di un’annata dominata in lungo e in largo dall’inizio alla fine.

Queste le parole nel media-day prima di questo weekend da parte del neerlandese: “Non è importante se vincerò il campionato questa settimana o la prossima. Non cambia molto. So che se vinco sabato, vincerò aritmeticamente il campionato, ma siamo concentrati sul lavoro per questo weekend, a prescindere dalla vittoria o meno.”

Sul format della Sprint Race: “Preferisco il formato di gara normale, penso sia più emozionante. Soprattutto in qualifica puoi andare più al limite perché hai molte più indicazioni dalle prove libere. Comunque quando facciamo una gara sprint, abbiamo un buon quadro generale per la gara della domenica“.

“Quindi secondo me questo format toglie un po’ di incertezza. Ricordo quando ero piccolo ed ero un fan della Formula 1, non sapevo quali auto fossero più o meno competitive in gara. La qualifica dà questa imprevedibilità, mentre la Sprint Race anticipa già quello che succederà la domenica“.

Foto: Lapresse