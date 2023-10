F1, Lewis Hamilton: “Grande miglioramento in questo fine settimana, siamo in linea con i nostri avversari”

Lewis Hamilton ha confermato per l’ennesima volta il grande feeling con il Circuito delle Americhe di Austin e ha raggiunto un buonissimo terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota Mercedes ha convinto in tutte e tre le sessioni di qualifica e andrà a caccia in questo fine settimana di un buon risultato.

Queste le sue parole a caldo a commento di questo venerdì: “Io adoro stare negli Stati Uniti e guidare su questa pista. E’ un Paese stupendo, l’atmosfera è bellissima e questo circuito è incredibile, tanti piloti lo amano e sicuramente io mi trovo benissimo. E’ la mia pista preferita al pari di Silverstone, mi piace davvero moltissimo questo tracciato“.

“La pista è molto impegnativa, ma la nostra macchina ha dato buone risposte in tutte le sessioni oggi. Gli ingegneri in fabbrica hanno spinto tantissimo per migliorare la macchina e oggi i risultati si sono visti. Abbiamo fatto un bel passo avanti avvicinandosi ai nostri avversari in questo weekend. Siamo in un’ottima posizione per domenica e anche domani ci proveremo: questo pacchetto di aggiornamenti ci ha dato per ora quello che volevamo. Io farò del mio meglio per vincere e con questo pubblico tutto diventa possibile“.

