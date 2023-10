F1, Lewis Hamilton: “Dimenticato il Qatar, curioso di vedere all’opera un pacchetto di aggiornamenti notevole”

Lewis Hamilton appare molto determinato durante la conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il sette volte campione del mondo proverà a mettersi alle spalle il pessimo Gran Premio del Qatar con il contatto al via con il compagno di scuderia George Russell.

La chiacchierata odierna parte proprio da quel punto per l’inglese: “Bisogna sempre guardare avanti – sorride -. La cosa più bella di questo sport è che c’è sempre un altro giorno per tornare in sella e io, sinceramente, sto pensando solo a quello. Si può imparare dal passato e dagli errori, ma sono concentrato solo sul guidare qui ad Austin”.

Com’è ben noto, dopo l’incidente, e dopo aver lasciato la macchina, nella ghiaia, il “Re Nero” è stato penalizzato per aver attraversato a piedi il tracciato. Un comportamento che la FIA sembra pronta a rivalutare. “Hanno parlato con me dopo la gara e il punto più importante penso che sia stato che ho detto subito che era un mio errore. A quel punto dovevamo mandare il messaggio giusto, soprattutto pensando ai piloti più giovani. Una cosa simile non deve più accadere”.

Ultima battuta sulle novità che porterà in pista il team di Brackley. Si annuncia un pacchetto davvero interessante sulla W14. “Senza dubbio c’è stato un lavoro notevole in fabbrica e porteremo in pista l’ultimo grande aggiornamento, o forse addirittura il più importante, dell’intera stagione. Speriamo che possa muovere la bilancia in nostro favore, possa farci avvicinare ai primi della classe e possa anche metterci nella giusta direzione verso il 2024″.

