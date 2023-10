F1, Charles Leclerc: “Speriamo di fare meglio del Qatar, ci concentreremo sulle curve medio-lente”

Chiudere nel migliore dei modi. Ci si avvia alla conclusione di una stagione non semplice per la Ferrari in F1. La Rossa ha sofferto non poco in questo in campionato e la sola vittoria dello spagnolo Carlos Sainz a Singapore è stata un po’ la cartina di tornasole di un’annata in cui la SF-23 ha dimostrato tutte le sue criticità. Ad Austin, negli Stati Uniti, andrà in scena il quintultimo appuntamento del Mondiale 2023 e si vorrà fare meglio a Maranello di quanto raccolto in Qatar.

Se lo augura Charles Leclerc, che fin dai primi giorni di test ha fatto fatica a trovarsi con questa monoposto. Una macchina dal comportamento imprevedibile, molto incisiva sulle gomme e quindi assai lenta sui long run. Sulla pista degli States il monegasco confida in un bilanciamento migliore, tenuto conto di un Max Verstappen su Red Bull imprendibile e di una McLaren in grande crescita.

“Spero si possa essere più vicini del Qatar, forse una delle piste peggiori per noi. Nei week end con la Sprint è fondamentale approcciare con l’unica sessione di libere. Ci concentreremo sulle curve a medio-bassa velocità, cosa che è mancata ultimamente”, ha raccontato il ferrarista in conferenza stampa.

Indubbiamente il t-1 della pista texana sarà un bel banco di prova per la Rossa, dal momento che la serie di curve in successione può ricordare quelle di Suzuka (Giappone) o anche quelle di Silverstone (Gran Bretagna), dove la Ferrari ha avuto grossi problemi.

Foto: LaPresse