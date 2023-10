F1, Leclerc sogna la vittoria dalla pole position ad Austin. Hamilton e Verstappen gli avversari principali

Ultime ore di attesa ad Austin in vista dello spegnimento dei semafori per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023, valevole come diciottesimo e quintultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo splendido Circuit of the Americas si appresta ad ospitare una gara oramai ininfluente per l’assegnazione dei titoli iridati (già conquistati aritmeticamente da Max Verstappen e Red Bull) ma molto interessante nell’ottica della singola vittoria di tappa e per obiettivi di classifica generale come il secondo/terzo posto nei campionati piloti e costruttori.

Il pole-man odierno risponde al nome di Charles Leclerc, velocissimo per tutto il fine settimana soprattutto sul giro secco ma meno efficace ieri nella Sprint in termini di passo con la Ferrari. Il monegasco della Rossa è chiamato quindi ad un’impresa difficile, potendo contare però su una SF-23 estremamente rapida sul dritto ed in trazione che renderà abbastanza complicati i tentativi d’attacco dei suoi inseguitori. La chiave potrebbe diventare quindi il consumo delle gomme, fattore che rischia di penalizzare la Scuderia di Maranello rispetto ai competitor in Texas.

Il 26enne nativo del Principato scatterà davanti alla McLaren di Lando Norris e alla temibile Mercedes di Lewis Hamilton (ottimo 2° ieri nella Sprint con circa 8″ di vantaggio al traguardo dopo 19 giri sul ferrarista), mentre Carlos Sainz cercherà di lasciare il segno in un fine settimana sin qui privo di grandi acuti partendo dalla quarta piazza con l’altra Ferrari. Riflettori puntati anche sulla terza fila della griglia, formata dalla W14 di George Russell e soprattutto dalla Red Bull del tre volte campione mondiale Max Verstappen.

Il fuoriclasse olandese ha demolito tutti nella mini-gara del sabato, dimostrando un ritmo eccezionale e confermandosi il vero favorito per la vittoria nonostante il risultato negativo di venerdì. Rimontare cinque posizioni in tempi celeri contro questi avversari non sarà così semplice sulla carta in questo circuito, tuttavia il GP sarà molto lungo e la strategia avrà un ruolo cruciale nella lotta per le posizioni da podio. Attenzione anche al possibile rientro dalla quinta fila di Sergio Perez con l’altra RB19 e di Oscar Piastri con la McLaren.

Foto: Lapresse