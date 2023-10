F1, in arrivo diverse novità regolamentari: filming day raddoppiati, riduzione “coprifuoco” e non solo

Anche se siamo ancora nel bel mezzo del Mondiale di Formula Uno 2023, la FIA ha reso note diverse novità che prenderanno forma a partire dalla prossima annata. Il campionato 2024, a quanto pare, subirà alcune modifiche a livello regolamentare. Alcune sembrano solamente piccoli dettagli ma, conoscendo il livello altissimo della massima categoria del motorsport, potrebbero davvero fare la differenza. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

— Filming day da 100 a 200 km

La prima novità arriverà già prima dell’inizio del campionato. Gli ormai noti “filming day”, solitamente concessi ai team per effettuare riprese utili per le attività degli sponsor, raddoppieranno. Fino alla scorsa stagione, infatti, erano di 100 chilometri complessivi (con due slot disponibili), mentre dal prossimo anno passeranno a 200 chilometri, sempre in due occasioni e non nella medesima giornata. Si ampliano quindi le occasioni per i team di capire se sin dalla messa in pista ci sono problemi sulla nuova vettura e, nel caso, intervenire.

— Test invernali ridotti di 30 minuti

Nell’edizione dei test pre-stagionali del 2023 le sessioni erano state allungate di 15 minuti ciascuna, per un incremento giornaliero totale di 30 minuti. Per quale motivo si era fatta quella scelta? Era un modo per la Federazione di testare per esempio le procedure di Safety Car, Virtual Safety, bandiera rossa e partenza da fermo. A quanto pare nel 2024 si tornerà al passato, con le consuete otto ore in pista.

— Situazione termocoperte

Ormai da anni si parla della scomparsa delle termocoperte dal Circus. Un progetto che, tuttavia, non è ancora stato messo nero su bianco per diversi motivi. Tempistiche, test non ancora sufficienti sulle gomme e numerosi altri dettagli. Per questo motivo è stato deciso un posticipo di una ulteriore stagione, ma ormai il tempo stringe. Il 2025 si avvicina. Proprio in questa ottica, quindi, si effettuerà una votazione entro il 31 luglio 2024 per decidere se, effettivamente, dalla stagione successiva scompariranno le suddette termocoperte.

— Riduzione coprifuoco

Un altro aspetto sul quale si interverrà è il “coprifuoco”, una eventualità che è presente in Formula Uno ormai da tempo e che, per la maggior parte del pubblico, rimane abbastanza nebulosa. Iniziamo con il dire che, fino ad oggi, si divide in tre differenti periodi nel corso del weekend. Il periodo di “Restrizione 1” prende il via 42 ore prima del via della FP1 e si conclude 29 prima di esse. Il periodo di “Restrizione 2” scatta la notte precedente la FP1 e si chiude il venerdì mattina, con i meccanici che possono lavorare sulle vetture solo 4 ore prima del semaforo verde. Il periodo di “Restrizione 3”, infine, prende forma durante il fine settimana di gara. In caso di “jolly” si poteva infrangere questa limitazione senza incorrere in sanzioni. Dal 2024 arriveranno le modifiche: nel periodo di “Restrizione 1” si passerà da 4 a 2 eccezioni per stagione, nel secondo si passerà da 3 a 2, mentre rimane invariato a 2 il per il periodo 3.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI