F1, i precedenti della Ferrari ad Austin. Una sola vittoria in 10 GP disputati in Texas

Sono ben 13 le vittorie conseguite dalla Ferrari nelle gare disputate negli Stati Uniti d’America, di cui 8 raccolte nel GP degli USA propriamente detto. Cionondimeno, l’autodromo di Austin, dove si correrà domenica 22 ottobre, non ha mai particolarmente arriso alle Rosse. Sono altri i tracciati dove la Scuderia di Maranello ha festeggiato a ripetizione (Indianapolis, Watkins Glen e Long Beach), mentre in Texas è arrivato un unico successo nell’arco di un decennio!

La sola affermazione texana porta la firma di Kimi Räikkönen e la data del 2018. Fu il proverbiale “Canto del Cigno” del finlandese, autore di una gara perfetta sotto ogni punto di vista. Approfittò di un erroraccio del compagno di squadra Sebastian Vettel e portò a scuola Lewis Hamilton in tema di gestione degli pneumatici. Un’estemporanea “vittoria di Pirro”, ma comunque emozionante. Il finnico non si imponeva in F1 dal marzo 2013 e non primeggiava a bordo di una monoposto di Maranello addirittura dall’agosto 2009.

Sicuramente il fatto di aver quasi sempre gareggiato da queste parti nell’era turbo-ibrida, dominata in lungo e in largo dalla Mercedes, non ha aiutato. La Ferrari ha quasi sempre dovuto accontentarsi di piazzamenti, peraltro lasciando spesso sul piatto il più nobile. Si conta, difatti, un unico 2° posto, centrato da Vettel nel 2017. Per il resto, quattro volte un pilota in tuta rossa ha occupato il gradino più basso del podio (Fernando Alonso nel 2012, i già citati Vettel e Räikkönen rispettivamente nel 2015 e nel 2017, nonché Charles Leclerc nel 2022).

Le cose non vanno meglio in qualifica, ambito dove si è dovuto attendere il 2022 per vedere la prima pole position del Cavallino Rampante! La si potrebbe definire “anomala”, poiché non venne firmata da Leclerc, solitamente velocissimo sul giro secco, bensì da Carlos Sainz, che lo scorso anno confezionò un bijou.

I NUMERI DELLA FERRARI AD AUSTIN

(10 EDIZIONI)

VITTORIE: 1

1 Kimi Räikkönen (2018)

POLE POSITION: 1

1 Carlos Sainz (2022)

GIRI PIU’ VELOCI: 3

2 Sebastian Vettel (2016, 2017)

1 Charles Leclerc (2019)

PODI: 6

2012 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Kimi Räikkönen (1°)

2022 Charles Leclerc (3°)

I PRECEDENTI DEI PILOTI FERRARI AD AUSTIN

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 4° [Giro Veloce]

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – 3°