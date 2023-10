F1, GP Usa 2023. Quando la prossima gara? Si corre ad Austin il 20-22 ottobre

Affrontati cinque Gran Premi, peraltro collocati da un capo all’altro del mondo, nell’arco di sette weekend, la Formula Uno si concede una breve pausa. Nelle prossime due settimane non si gareggia. Si tratta, però, semplicemente di un breve intervallo prima della furibonda sequenza di fine stagione, che andrà in scena principalmente tra Nord, Centro e Sudamerica.

Dal 20 al 22 ottobre assisteremo al Gran Premio degli Stati Uniti. Quello vero e proprio, s’intende! D’altronde siamo arrivati ad avere ben tre gare negli States, cionondimeno Miami e Las Vegas sono eventi intitolati alle città dove si svolgono. L’identità di “The Magic City” e di “Sin City” è forte a sufficienza da consentire loro di essere conosciute in tutto il mondo.

Si correrà ad Austin, in Texas, dove la F1 ha messo piede per la prima volta nel 2012. Il Circuit of the Americas, progettato proprio per dare una dimora fissa al Circus negli Stati Uniti, ha raggiunto il proprio scopo, diventando un appuntamento al quale non si rinuncia mai. Peraltro, da queste parti, spesso si sono viste gare palpitanti e non banali. Cosa succederà in questo 2023? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio degli Usa in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP degli Usa, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. A seconda delle scelte editoriali, anche il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del sabato e il Gran Premio di domenica. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento statunitense, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – La corsa texana potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio degli Stati Uniti.

F1 – PROGRAMMA GP USA 2023

VENERDÌ 20 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19.30-20.30, Prove libere

Ore 23.00, Qualifiche

SABATO 21 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19.30, Shoot-out

Ore 24.00, Sprint

DOMENICA 22 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21.00, GARA

Foto: La Presse