F1, GP USA 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 20-22 ottobre

Già assegnati tra Suzuka e Lusail il titolo costruttori e piloti, la Formula Uno si prepara ad affrontare l’ultima fase della stagione che comprende quattro appuntamenti nel continente americano ed il gran finale come di consueto ad Abu Dhabi. Il prossimo round si terrà da venerdì 20 a domenica 22 ottobre al COTA di Austin in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti 2023.

Fari puntati dunque sull’intrigante circuito texano per il quintultimo atto del campionato, in cui verrà riproposto il format del weekend Sprint. Qualifiche quindi già al venerdì per stabilire la griglia di partenza della gara domenicale, mentre la giornata di sabato sarà a sé stante con la Sprint Shootout (breve sessione di qualifica per determinare l’ordine di partenza della Sprint Race) e a seguire la mini-gara da 19 giri con in palio un massimo di 8 punti iridati per il vincitore.

Max Verstappen è ovviamente il favorito d’obbligo per il successo a Austin e ha la possibilità di raggiungere quota 15 vittorie stagionali eguagliando così il suo record assoluto stabilito nel 2022. Da capire inoltre le gerarchie tra McLaren, Mercedes, Ferrari e Aston Martin nella lotta per il podio di tappa e per la top3 nel Mondiale riservato alle scuderie.

Tutte le sessioni del weekend texano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere qualifiche, Sprint Shootout, Sprint Race e gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della tre-giorni statunitense con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP USA F1 2023

Venerdì 20 ottobre

Ore 19.30 Prove libere a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 23.00 Qualifiche a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 21 ottobre

Ore 19.30 Sprint Shootout a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport F1

Domenica 22 ottobre

Ore 0.00 Sprint a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 21.00 Gara a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP USA F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1; Sky Sport 4K trasmetterà tutte le sessioni tranne le libere, mentre su Sky Sport Uno saranno visibili qualifiche, Sprint Race e gara.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro qualifiche, Sprint Shootout, Sprint e gara (palinsesto ancora da ufficializzare).

Foto: Lapresse