MotoGP, GP Australia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana

Dopo aver messo in archivio l’intenso e vibrante fine settimana del Gran Premio Indonesia sul tracciato di Mandalika, si entra nel vivo della tripletta extra-europea e il Circus si prepara per il weekend del Gran Premio d’Australia che anticiperà la tappa thailandese.

Si correrà, come tradizione, sullo splendido tracciato di Phillip Island che unisce altissime velocità a curve e curvoni mozzafiato. In poche parole il palcoscenico ideale per segnare un altro capitolo fondamentale delle rispettive rincorse al titolo delle tre categorie.

Nella classe regina vivremo una nuova pagina (la sedicesima di questo campionato) che ci permetterà di farci un’idea più chiara sul duello al vertice tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin. Dopo la caduta di Mandalika, lo spagnolo è passato da +7 a -18 in un batter d’occhio e proverà a dare il tutto per tutto in Australia. Nella Moto2, invece, Pedro Acosta proverà ad avvicinarsi ulteriormente al bersaglio grosso, mentre nella classe più leggera si annuncia un finale di stagione quanto mai imprevedibile.

Il weekend del GP d’Australia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta qualifiche e Sprint Race del sabato. La domenica, invece, le tre gare saranno proposte in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race in diretta e le differite delle gare saranno disponibili sul sito internet tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 20 ottobre

Ore 0.00-0.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 0.50-1.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 1.45-2.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 4.15-4.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 5.05-5.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 6.00-7.00, MotoGP, Prove

Ore 23.40-0.10, Moto3, Prove libere 3

Sabato 21 ottobre

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 22 ottobre

Ore 0.40, MotoGP, Warm-Up

Ore 2.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 3.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 5.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 qualifiche e Sprint Race del sabato

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse