Sport in tv oggi (lunedì 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 16 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of Guangxi, il calcio con le qualificazioni agli Europei e la Serie C, e molto altro ancora.

Il BNP Paribas Nordic Open 2023 di tennis, in programma a Stoccolma, in Svezia, vedrà scattare il main draw, dopo che ieri si sono concluse le qualificazioni: l’unico azzurro al via del torneo, di categoria ATP 250, che si gioca sul veloce indoor, sarà Lorenzo Sonego, oggi opposto all’esordio al serbo Dusan Lajovic.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 16 ottobre

04.00 Tennis, ATP 500 Tokyo: primo turno – Tennis TV, SuperTenniX, 04.00-10.00 e 11.00-13.00 SuperTennis HD

04.50 Ciclismo, Tour of Guangxi: 5a tappa – 08.20 eurosport.it, discovery+

08.00 Tennis, WTA 250 Nanchang: primo turno – SuperTenniX, WTA TV, 10.00-11.00 SuperTennis HD

11.00 Tennis, WTA 250 Cluj-Napoca: primo turno – SuperTenniX, WTA TV, 23.00-01.00 differita SuperTennis HD

11.30 Tennis, WTA 250 Monastir: primo turno (4° match dalle 11.30 Stefanini–Rosatello; 5° match dalle 11.30, non prima delle 19.00 Errani-Zidansek) – SuperTenniX, WTA TV, 17.00-21.00 SuperTennis HD

12.00 Tennis, ATP 250 Anversa: qualificazioni e primo turno (Qualificazioni: 2° match dalle 12.00 Zeppieri-Bonzi) – 15.30-21.30 Tennis TV, SuperTenniX, 21.00-23.00 differita su SuperTennis HD

13.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: primo turno (1° match alle 13.00 Sonego-Lajovic) – Tennis TV, SuperTenniX, 13.00-20.50 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, 13.00-19.00 Sky Sport Tennis, 13.00-17.00 SuperTennis HD

13.00 Surf, World League Challenger Series Saquarema: 3a giornata – 13.00 eurosport.it, discovery+

20.30 Calcio, Serie C: Potenza-Turris – Rai Sport HD, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei: Belgio-Svezia – Sky Sport Uno, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Pescara-Vis Pesaro – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Pontedera-Rimini – Sky Sport 253, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie C: Casertana-Avellino – Sky Sport 254, Sky Go, Now

Foto: LaPresse