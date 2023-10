F1, GP USA 2023: orari prove libere e qualifiche, programma, tv, streaming 20 ottobre

Comincia nella serata italiana di venerdì 20 ottobre il weekend di gara del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2023, valido come diciottesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ad Austin viene riproposto il nuovo format con la Sprint, di conseguenza la giornata di domani sarà già molto importante per l’andamento del fine settimana texano.

Le qualifiche del venerdì stabiliranno infatti la griglia di partenza del Gran Premio domenicale, in attesa di un sabato riservato esclusivamente alla gara sprint (con in precedenza la Sprint Shootout per definirne l’ordine di schieramento al via) in cui verranno assegnati i primi punti dell’evento in programma al Circuit of the Americas di Austin.

Red Bull ha già conquistato aritmeticamente il titolo costruttori, mentre Max Verstappen si è garantito la certezza aritmetica del terzo sigillo iridato consecutivo. Ancora aperta la sfida per il secondo posto in entrambi i campionati, con Mercedes in vantaggio sulla Ferrari tra le squadre ed un Sergio Perez che deve guardarsi le spalle da Lewis Hamilton tra i driver.

Le qualifiche di Austin verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda le prove ufficiali in differita e in chiaro sabato alle ore 00.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP USA F1 2023

Venerdì 20 ottobre

Ore 19.30 Prove libere a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 23.00 Qualifiche a Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle ore 00.30.

