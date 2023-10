F1, Frederic Vasseur: “Un weekend difficile, il graining ci ha condizionato”

Finito nell’album dei ricordi il GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail la Ferrari ha dato conferma di tutte le sue problematiche tecniche. La pista, caratterizzata da una successione di curve veloci, si è rivelata molto complicata per la SF-23. Di conseguenza il monegasco Charles Leclerc non ha potuto fare altro che concludere in quinta posizione.

Una domenica negativa per Carlos Sainz, costretto a guardare la gara dai box per via di un problema tecnico (perdita di carburante). Per il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, non ci sono quindi motivi per cui essere soddisfatti.

“È stato un fine-settimana molto difficile per noi, anche per tutti i problemi che ci sono stati per il circuito, i cordoli e le alte temperature. Noi abbiamo fatto tanta fatica per il graining e il distacco dalle principali macchine è stato importante. Su piste con questa caratteristiche, forse, noi della Ferrari siamo più in difficoltà della McLaren, vedremo se ad Austin andrà meglio“, ha ammesso Vasseur.

Parlando del problema tecnico di Sainz, l’ingegnere francese ha dichiarato: “Non avevamo tempo per intervenire, quindi siamo stati costretti ad arrenderci. Dispiace perché era un qualcosa di totalmente inatteso. Non sappiamo ancora la ragione della criticità, ma probabilmente è un danno dettato dai cordoli su questo circuito“.

Vasseur si è concentrato anche sulla questione track-limits/gomme che ha tenuto banco in Qatar: “Ci sono delle cose da rivedere. La Direttiva per imporre almeno tre pit-stop era giusta, ma chiaramente per noi non è ideale. Ci sarà da lavorare“.

