F1, Charles Leclerc: “Abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo. Tanta fatica nel giro di lancio”

Charles Leclerc con un pizzico di fortuna ha colto la quinta posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Il monegasco ha approfittato dei declassamenti delle due McLaren che hanno superato i limiti della pista, ma ha comunque fatto un giro nettamente migliore del compagno di scuderia Carlos Sainz, uscito in Q2. Una Ferrari non brillante, ma in qualche modo il numero 16 è riuscito a difendersi.

Queste le sue impressioni nel post-qualifica: “Avevamo un problema ad alta velocità nel giro di lancio e questo mi ha fatto calare di marcia quando andavo a tutta e questo non è stato l’ideale e ci ha fatto perdere parecchio tempo. Abbiamo faticato tanto nel primo giro veloce, nel secondo eravamo molto forti nel secondo settore, ma quando dovevamo fare il giro appena usciti dai box, soffrivo tantissimo con le gomme posteriori ed è stato un problema specialmente nel Q2″.

Leclerc è comunque soddisfatto per il risultato, vista la prestanza della Ferrari: “Nel complesso abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo: dobbiamo lavorare per cercare di migliorare e trovare il passo sin da domani. Penso che possiamo fare meglio i giri di lancio, su quello abbiamo margine: sicuramente in qualcosa in vista di domani possiamo crescere“.

Foto: Lapresse