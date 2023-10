F1, Frederic Vasseur: “Gara di Leclerc compromessa dalla strategia, non possiamo essere soddisfatti”

Da una prima e quarta posizione in griglia ad un quarto e sesto posto alla bandiera a scacchi del Gran Premio degli Stati Uniti 2023. Un risultato ampiamente negativo per la Ferrari, che ha buttato un possibile podio sbagliando la strategia del pole-man Charles Leclerc (crollato fino alla sesta piazza) e perdendo qualche punto importante dalla Mercedes in ottica secondo posto nel Mondiale costruttori.

“Ci sono rimpianti, quando parti dalla pole position non puoi essere contento del quarto posto. Dalla parte di Sainz è andato tutto piuttosto bene, da quella di Leclerc no. Abbiamo seguito la direzione di una sosta, compromettendo la sua gara con la strategia“, ammette il team principal della Rossa Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport dopo la gara texana.

Sul processo che ha portato alla scelta di differenziare la strategia dei due piloti nel GP: “E’ stata una decisione condivisa, era una delle opzioni prima della gara. I numeri non erano dei migliori probabilmente, dobbiamo migliorare su questo. Non possiamo essere contenti, abbiamo fallito il fatto di avere un quadro chiaro della gara“.

“Dovevamo avere una strategia chiara, eravamo indecisi e abbiamo preso la decisione errata. Avevamo fiducia di fare un lavoro migliore rispetto alla Sprint, Charles ha gestito bene le gomme oggi“, conclude Vasseur a proposito della corsa odierna al Circuit of the Americas.

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco