F1, Charles Leclerc: “Sbagliata la strategia, sono amareggiato”

Si sarebbe aspettato qualcosa di molto diverso dalla gara di Austin (USA) Charles Leclerc. Il monegasco, che partiva dalla pole-position del GP degli Stati Uniti di F1, ha chiuso mestamente in sesta posizione, palesando le solite difficoltà sul passo gara della Ferrari, specialmente nel primo stint, e poi non venendo affatto premiato dalla strategia.

La scuderia di Maranello ha scelto per Charles un’unica sosta che, alla prova dei fatti, si è rivelata una decisione assolutamente errata. Non è un caso che il compagno di squadra, Carlos Sainz, alle spalle di Leclerc prima del valzer dei pit-stop, abbia concluso quarto, fermandosi in due circostanze.

Una gara iniziata anche male per via di uno stacco al via tutt’altro che buono: “Sono molto deluso dal risultato di questa gara perché chiaramente abbiamo sbagliato la nostra strategia. Dovevamo fermarci due volte, ma è andata così”, ha ammesso ai microfoni di Sky Sport Leclerc. Il pilota del Principato è stato costretto, nel finale, a cedere la posizione a Sainz, più veloce per via di gomme meno usurate.

“In quel momento non avevo ben compreso il motivo per cui avessi dovuto lasciare passare Carlos, ma poi mi è stato spiegato che era il modo migliore per proteggerlo da Perez, essendo comunque più veloce di me. Non è questo che mi ha fatto arrabbiare, ma la strategia“, ha concluso Charles.

Foto: LaPresse