VIDEO Highlights GP USA F1 2023: la fiammata di Verstappen, strenua difesa di Leclerc e Sainz con le Ferrari

Max Verstappen fa 50 vittorie in carriera, trionfando nel Gran Premio degli Stati Uniti 2023 ad Austin. Una vittoria sicuramente più sofferta del previsto per il pilota olandese, che è riuscito a contenere l’impeto iniziale di Lando Norris e il rientro nel finale tentato da Lewis Hamilton.

Proprio Hamilton ha qualche rimpianto: se la Mercedes avesse anticipato la prima sosta, probabilmente si sarebbe ritrovato a lottare per la vittoria nel finale con Verstappen. Il passo gara di Norris è molto calato nel finale, finendo quasi per essere riassorbito da Sainz.

Errore di strategia in casa rossa per Charles Leclerc: il monegasco è andato per fare una sola sosta, ma l’azzardo non ha pagato e ha concluso in sesta posizione. Facendo due soste avrebbe potuto lottare per il podio, visto il passo gara notevole mostrato da Sainz nel finale di gara.

Questi i momenti salienti di questo quintultimo round del Mondiale:

Foto: Lapresse