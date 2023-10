F1, doppietta McLaren nella Sprint Shootout di Lusail! Piastri in pole, Ferrari in terza fila

McLaren si riscatta dopo la grande delusione di ieri sera in qualifica e piazza uno strepitoso uno-due nella Sprint Shootout di Lusail, prenotando tutta la prima fila in griglia nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar 2023, valido come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sarà il rookie australiano Oscar Piastri a partire davanti a tutti, grazie al crono di 1’24″454 firmato all’ultimo tentativo utile.

Piazza d’onore per l’altra McLaren di Lando Norris, beffato per 82 millesimi dal giovane compagno di squadra, mentre Max Verstappen si deve accontentare della terza posizione con la sua Red Bull a 192 millesimi dalla pole. Seconda linea dello schieramento completata dalla Mercedes di George Russell, che ha preceduto le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Dovranno rimontare invece Sergio Perez 8°, Fernando Alonso 9° e Lewis Hamilton 12°.

In Q1 tutti sono obbligati da regolamento a montare gomme medie nuove per superare il primo taglio. Russell spinge fino all’ultimo e sfrutta l’evoluzione della pista per stampare il miglior tempo in 1’25″4 davanti a Verstappen, Norris, Gasly e Sainz. Si salva in extremis Leclerc, 11°, mentre vengono eliminati Stroll con l’Aston Martin, Albon (17°) e Sargeant (20°) con la Williams, Tsunoda (18°) con l’AlphaTauri e Magnussen (19°) con la Haas.

In Q2 i piloti devono usare ancora un set di gomme medie nuove nei 10 minuti a disposizione per accedere alla fase finale della sessione. Norris è subito velocissimo con la McLaren e si rivela il punto di riferimento in 1’24″947 davanti a Russell, Perez e Verstappen. Ferrari non brilla ma piazza entrambe le macchine in top10 all’ultimo tentativo con Leclerc 6° e Sainz 7°, mentre restano esclusi Gasly con l’Alpine, Hamilton con la Mercedes, Bottas (13°) e Zhou (15°) con l’Alfa Romeo e Lawson (14°) con l’AlphaTauri.

In Q3 fa il suo debutto la mescola soft per gli 8 minuti dell’ultima fase della Sprint Shootout. Verstappen e Leclerc sono imprecisi a livello di track limits e devono giocarsi tutto all’ultimo colpo, con i piloti McLaren che ne approfittano occupando tutta la prima fila con Piastri in pole position in 1’24″454 per 82 millesimi su Norris. Terzo Verstappen davanti a Russell e alle Ferrari di Sainz e Leclerc, poi Hulkenberg, Perez, Alonso (declassato dopo la bandiera a scacchi dal 5° al 9° posto per la cancellazione del suo unico giro veloce) e Ocon.

CLASSIFICA SPRINT SHOOTOUT GP QATAR F1 2023

1 Oscar PIASTRI McLaren1:24.454 3

2 Lando NORRIS McLaren+0.082 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.192 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.387 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.701 3

6 Charles LECLERC Ferrari+0.793 3

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.866 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.928 5

9 Fernando ALONSO Aston Martin- – 3

10 Esteban OCON Alpine- – 3

11 Pierre GASLY Alpine- – 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes- – 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

14 Liam LAWSON AlphaTauri- – 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 2

16 Lance STROLL Aston Martin- – 1

17 Alexander ALBON Williams- – 1

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

20 Logan SARGEANT Williams- – 1

