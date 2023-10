F1, Oscar Piastri ironizza sui track limits: “Vogliamo dare cinque minuti alla FIA?”

Una McLaren straordinaria quella messa in mostra in questo inizio di sabato del Gran Premio del Qatar 2023. Oscar Piastri si è preso la pole nella sprint shootout davanti al compagno di scuderia Lando Norris: ieri la McLaren era stata penalizzata per i limiti della pista, in questa qualifica per la Sprint Race partiranno davanti a tutti, persino a Max Verstappen.

Queste le parole dell’australiano a caldo dopo il suo giro: “Mi sento davvero felicissimo. Magari vogliamo dare cinque minuti alla FIA per sapere se sono o meno in pole? (ride, ndr) Se tutto viene confermato sono davvero molto felice per quello che abbiamo fatto, è stato un bel giro, ho visto Lando nel maxischermo che ha fatto un errore all’ultima curva, non so come stava guidando, ma sono contento per questa pole“.

“Ci sono stati un po’ di cambiamenti per i track limits: purtroppo noi non vediamo benissimo il cordolo dall’abitacolo e questo rende tutto più difficile, ma è la stessa condizione per tutti. Ho faticato molto nelle prime due parti della qualifica, ma poi ho messo tutto in ordine per il Q3. Vedremo se riusciremo a vincere la Sprint di oggi, Max parte dalla terza posizione, quindi non è chilometri dietro. Faremo del nostro meglio“.

Foto: Lapresse