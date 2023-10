F1, Fernando Alonso: “Gara straordinaria, doloroso non prendere punti”

Gara davvero beffarda per Fernando Alonso nel Gran Premio degli Stati Uniti: il veterano spagnolo si era reso protagonista di una rimonta spettacolare con la sua Aston Martin partendo dalla pit lane e arrivando in top 10. L’ex ferrarista è stato tradito da problemi alla vettura che hanno causato il suo ritiro che lo hanno privato da una zona punti che sarebbe stata meritata.

Queste le sue parole dopo la gara: “Per noi è stata una gara super, con una grande rimonta e tanto ritmo per essere partiti dalla pit lane. Avrei potuto finire ottavo, è stata un’ottima gara. Purtroppo l’auto ha dovuto essere ritirata a causa di danni. È doloroso per noi perché ci è mancato il ritmo per tutto il fine settimana e in gara ne avevamo tanto, ma abbiamo comunque dovuto lasciare la gara. Zero punti fanno male, ma non si può fare nulla e ci concentreremo sul Messico“.

Sulla strategia: “Il team ha chiesto a noi e non avevamo preferenze, volevamo solo aiutare il team a raccogliere quanti più dati possibili per il prossimo fine settimana. È una decisione di squadra e ora ci sono molte informazioni da analizzare in fabbrica. Non avevamo fatto molti giri questo fine settimana e siamo arrivati alla gara alla cieca. Abbiamo messo a punto diverse impostazioni, una sessione di test e ci siamo sentiti più competitivi rispetto alle altre sessioni di questo fine settimana. Questa è una buona notizia, ma dobbiamo capire ancora tante cose“.

Foto: Lapresse