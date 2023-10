F1: Andretti riceve l’approvazione della FIA. Il team vicino a un posto in griglia

Il Campionato di F1 potrebbe avere presto un nuovo team in lizza, nello specifico l’undicesimo. Nel pomeriggio della giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, la FIA ha infatti accettato dopo mesi la candidatura di Andretti Formula Racing LLC , scuderia che adesso potrebbe entrare a far parte del circus a partire dal 2025.

La casa statunitense si è rivelata l’unica candidata a riuscire a soddisfare i criteri imposti dalla Federazione Internazionale, superando la concorrenza di altri tre team che avevano superato la prima fase di scrematura. Le scuderie sono state valutate seguendo un rigido criterio di selezione che comprendeva, tra le altre cose, anche la gestione della sostenibilità green e il relativo obiettivo di raggiungere zero emissioni entro il 20230.

“La FIA è obbligata ad approvare le domande che rispettano i requisiti per la richiesta di manifestazione di interesse e abbiamo deciso che la domanda di Andretti Formula Racing LLC merita di passare alla fase successiva del processo di richiesta – ha detto Ben Sulayem, Presidente della FIA –Andretti Formula Racing LLC era l’unica entità che garantiva i criteri di selezione stabiliti sotto tutti gli aspetti materiali. Mi congratulo con Michael Andretti e il suo team per l’accurata presentazione“.

Si tratta comunque di un iter che ancora però non è arrivato al suo naturale compimento. Come riporta infatti la stessa nota diramata dalla FIA, adesso la “palla” passerà al reparto della FOM ( Formula One Management) che esaminerà insieme al team la proposta commerciale. Soltanto dopo questo passaggio potranno arrivare tutte le ufficialità del caso.

Foto: LaPresse