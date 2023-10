F1, GP Qatar 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 6-8 ottobre

Dopo aver salutato la Terra del Sol Levante, il Circus si sposta in Medio Oriente. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Si correrà sotto i riflettori del tracciato di Lusail e ci attende un weekend che potrebbe consegnare il terzo titolo consecutivo a Max Verstappen.

Dopo aver festeggiato il trionfo nel campionato costruttori, il pilota olandese del Red Bull vuole chiudere i conti in larghissimo anticipo per vivere una parte conclusiva della stagione in totale relax. Si torna a correre sulla pista di Lusail con il fascino della notturna e non lo si faceva dal 2021 quando Super Max chiuse alle spalle di Lewis Hamilton nella serratissima battaglia finale per il titolo.

Cosa dovremo aspettarci da questo weekend? Come sempre le due Red Bull partono con il ruolo di chiare favorite, anche se Sergio Perez appare sempre più in un vortice negativo. Alle loro spalle ci sarà la consueta battaglia. La Ferrari proverà a tornare sul podio, con McLaren, Mercedes e Fernando Alonso (terzo nel 2021) che sgomiteranno per un posto al sole.

Il fine settimana del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite in chiaro di qualifiche. Sprint race e gara, ma non delle prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP QATAR 2023 (orari italiani)

Venerdì 6 ottobre

Ore 15.30-16.30 Prove libere 1

Ore 19.00-20.00 Qualifiche

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00-15.44 Sprint Shoot-out

Ore 19.30-20.30 Sprint Race

Domenica 8 ottobre

Ore 19.00 Gran Premio del Qatar

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). TV8 in differita qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e Sprint Race

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse