European Baseball Champions League al via nel 2024, sostituirà la Coppa dei Campioni

Finisce l’era della Coppa dei Campioni nel baseball. L’ultima edizione, dunque, sarà quella del 2023, che ha visto emergere quale squadra vincitrice, per la prima e a questo punto unica volta, l’HCAW di Bussum, capace di negare la terza corona europea consecutiva a Parma.

Come reso noto pochi giorni fa, dal 2024, infatti, andrà in scena la European Baseball Champions League, i cui dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane dalla WBSC Europe e dalle federazioni coinvolte. Queste, per il momento, sono otto: Italia, Olanda, Repubblica Ceca e Germania.

Si sa però qualcosa sul format, cioè una serie di incontri in casa e in trasferta in varie città del continente che culmineranno in una Final Four. In tutto ciò, questo rimarrà il novero delle vittorie italiane: 15 Parma, 7 Nettuno, 6 Fortitudo Bologna, 3 Milan e Rimini, 1 Grosseto, cui si aggiungono le tre vittorie di San Marino che compete nel campionato tricolore. 17 i successi di squadre olandesi (Curaçao Neptunus leader in questo senso con 10), con Piradas de Madrid e Picadero Barcellona uniche squadre fuori da questo duopolio (più San Marino) a vincere.

La competizione prende le mosse anche da simili esperimenti che si stanno effettuando in altri luoghi del mondo: una Baseball Champions League è stata varata nel continente americano, con la prima edizione in Messico vinta dai Fargo-Moorheads RedHawks, facenti parte della lega indipendente americana American Association.

Foto: FIBS