Beach volley, il programma della seconda giornata del Mondiale di Tlaxcala: quattro coppie azzurre in campo!

Programma intenso nella seconda giornata di gare del Mondiale di Tlaxcala che potrebbe già emettere verdetti importanti in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Quattro coppie italiane saranno in campo sulla sabbia messicana e per alcune si tratta di match complicati e allo stesso tempo importanti per la conquista di una posizione di prestigio nel girone che permetterebbe di avere avversari più “morbidi” quantomeno nel primo turno del tabellone ad eliminazione diretta o magari evitare il turno supplementare che regala l’accesso ai sedicesimi alle peggiori otto terze classificate dei gironi.

Alle 19.00 primo impegno duro per Ranghieri/Carambula e partita che potrebbe già assegnare il primo posto nel girone contro gli austriaci Seidl/Pristauz, che ieri hanno sconfitto gli austriaci Horl/Horst, reduci da un grande quarto posto a Parigi e forse un po’ stanchi dopo la intensa settimana francese. E’ la prima sfida tra le due coppie. Quest’anno Seidl/Pristauz vantano un solo podio, il terzo posto di La Paz (Challenge) a marzo e come miglior risultato negli Elite 16 hanno un 17mo posto.

Alle 20.00 tornano in campo dopo la grande vittoria in rimonta di ieri, Lupo/Rossi che se la vedranno con i campioni in carica e campioni olimpici, i norvegesi Mol/Sorum. La coppia italiana non ha nulla da perdere e dunque giocherà una gara senza particolari remore soprattutto al servizio, cercando di mettere in difficoltà i favoriti scandinavi. Un solo precedente fra le due coppie, a favore di Mol/Sorum, vittoriosi al tie break, nella pool dell’Elite 16 di Tepic ad aprile.

Alle 23.30 debutto per Menegatti/Gottardi che scenderanno in campo contro avversarie ampiamente alla loro portata, le rappresentanti del Costarica Quesada/Williams che non hanno mai preso parte ad un torneo del circuito mondiale. Nella notte alle 3.00 compito proibitivo per Bianchin/Scampoli che, dopo il bel debutto contro Barbara/Carol, affrontano le tedesche in forte ascesa Ludwig/Lippmann. Pronostico tutto a favore delle teutoniche ma le azzurre proveranno a dare filo da torcere alle forti rivali anche in vista della sfida che potrebbe regalare loro il passaggio del turno contro le giapponesi Ishii/Mizoe.

7/10 17.00: Placette/Richard (Fra)-Ahtiainen/Lahti (Fin), Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Liliana/Paula (Esp), Hüberli/Brunner (Sui)-Ariana/Karelys (Ecu), Tina/Anastasija (Lat)-Gallay/Pereyra (Arg)

18.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Rivas Zapata/Chris (Chi), Hermannova/Stochlova (Cze)-Erika/Michelle (Par), Stam/Schoon (Ned)-Navas/Gonzalez (Pur), Esmée/Zoé (Sui)-Pavan/McBain (Can)

19.00: Ranghieri/Carambula (Ita)-Seidl/Pristauz (Aut), Ehlers/Wickler (Ger)-Aravena/Droguett (Chi), Schalk/Bourne (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol), Łosiak/Bryl (Pol)-Bassereau/Lyneel (Fra)

20.00: Lupo/Rossi (Ita)-Mol/Sorum (Nor), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Peter/Hernan (Ven), Hörl/Horst (Aut)-Mora/Lopez (Nca), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Pithak/Poravid (Tha)

22.30: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn), 22.30: Andressa/Vitoria (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu), Müller/Tillmann (Ger)-Alix/Harward (Usa), Tainá/Victoria (Bra)-Dong/Wang (Chn)

23.30: Nuss/Kloth (Usa)-Akiko/Yurika (Jpn), Mariafe/Clancy (Aus)-Almanzar/Payano (Dom), Gottardi/Menegatti (Ita)-Quesada/Williams (Crc), Scoles/Flint (Usa)-Klinger/Klinger (Aut)

8/10 0.30: George/Andre (Bra)-Popov/Reznik (Ukr), Immers/van de Velde (Ned)-Nicolaidis/Carracher (Aus), Grimalt/Grimalt (Chi)-Capogrosso/Capogrosso (Arg), Melissa/Brandie (Can)-Yakki/Mahassine (Mar)

3.00: Boermans/de Groot (Ned)-Monjane/Ainadin Martinho (Moz), Hughes/Cheng (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger), Carol/Barbara (Bra)-Ishii/Mizoe (Jpn), Ludwig/Lippmann (Ger)-Bianchin/Scampoli (Ita)

4.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Albarran/Vidaurrazaga (Mex), Cannon/Kraft (Usa)-Torres/Rivera (Mex), Xue/Xia (Chn)-Álvarez/Moreno (Esp), Gutierrez/Flores (Mex)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha), Vergé-Dépré/Mäder (Sui)-Vanessa/Sinaportar (Moz)

5.00: Partain/Benesh (Usa)-Mol/Berntsen (Nor), Crabb/Brunner (Usa)-Jawo/Koita (Gam), Cherif/Ahmed (Qat)-Blanco/Garcia (Gua),

Foto Fivb