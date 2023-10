Europa League, i risultati della terza giornata: Liverpool e Bayer Leverkusen a valanga, il Brighton inguaia l’Ajax. Buone notizie per Roma e Atalanta

In archivio la terza giornata di Europa League, con risultati positivi per le italiane impegnate. L’Atalanta si fa frenare dallo Sturm Graz e lo Sporting Lisbona non ne approfitta: i lusitani, in dieci dall’ottavo minuto per l’espulsione di Gyokeres, vanno in vantaggio con Coates ma vengono raggiunti al 79′ da Piasecki; è 1-1 con il Rakow, con la situazione nel Gruppo D che vede sempre i neroazzurri in testa a quota 7 con portoghesi e austriaci in lotta per la seconda piazza.

Arrivano ottime notizie per la Roma, che vince per 2-0 sullo Slavia Praga e vola in vetta al Gruppo G: finisce 1-1 la sfida tra Sheriff Tiraspol e Servette, permettendo ai giallorossi di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Crivelli firma il vantaggio per gli svizzeri al 41′, che vengono ripresi all’80’ dal gol di Ankeye, per entrambe è il primo punto nella competizione.

Continua la marcia del Liverpool, che chiude la pratica Tolosa già nel primo tempo: i gol di Diogo Jota, Endo e Nunez rendono inutile il momentaneo pari di Dallinga, poi sono Gravenberch e Salah a sigillare il 5-1 finale. I Reds volano sempre più in alto nel Gruppo E, mentre i francesi vengono raggiunti al secondo posto dal Saint-Gilloise, che rimontano il Lask Linz grazie al rigore di Puertas e al gol in pieno recupero di Burgess.

Nel primo pomeriggio il Marsiglia di Gattuso fa il suo dovere contro l’AEK Atene: sono Vitinha, Harit e Veretout a firmare il 3-1 sui greci, che ci hanno creduto dopo il pareggio di Pineda al 53′ ma perdendo le speranze dopo l’espulsione del portiere Stankovic che ha causato il rigore del 2-1. Alle loro spalle il Brighton si fa vivo con la prima, storica vittoria in Europa su un Ajax sempre più in crisi, sono Joao Pedro e Ansu Fati a firmare il 2-0 finale.

Gruppo H che vede invece concretizzare la supremazia del Bayer Leverkusen, che batte per 5-1 il Qarabag scrollandosi così di dosso la squadra azera, che rimane comunque seconda; è il Molde a proporsi al suo inseguimento con il successo sull’Hacken. Betis Siviglia che si porta in vetta al Gruppo C con il successo sull’Aris Salonicco e il conseguente pari dello Sparta Praga con i Rangers, mentre il West Ham scivola in casa dell’Olympiakos e viene raggiunto in cima al Gruppo A dal Friburgo, vittorioso sul TSC.

EUROPA LEAGUE 2023-2024, I RISULTATI DEL 26 OTTOBRE

Aris Salonicco-Betis 0-1

Marsiglia-AEK Atene 3-1

Molde-Hacken 5-1

Olympiakos-West Ham 2-1

Rakow-Sporting 1-1

Sparta Praga-Rangers 0-0

Sturm Graz-Atalanta 2-2

TSC-Friburgo 1-3

Brighton-Ajax 2-0

Bayer Leverkusen-Qarabag 5-1

Liverpool-Tolosa 5-1

Panathinaikos-Rennes 1-2

Roma-Slavia Praga 2-0

Union Saint-Gilloise-LASK Linz 2-1

Sheriff Tiraspol-Servette 1-1

Foto: Lapresse