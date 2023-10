Conference League, i risultati del terzo turno: l’Aston Villa domina l’AZ Alkmaar. Prima vittoria storica del Klaksvik

Si chiude la terza giornata di Conference League e la Fiorentina, strabordante sul Cukaricki, può sorridere grazie all’1-1 tra Genk e Ferencvaros. Pareggio a reti bianche con i belgi che non riescono a scardinare il fortino magiaro: nel Gruppo E ci sono dunque tre squadre a cinque punti con ancora tre partite da giocare.

Era il vero e proprio big match di giornata, quello tra AZ Alkmaar ed Aston Villa, invece gli inglesi dominano in lungo ed in largo, chiudendo la sfida dopo nemmeno 60 minuti con i gol di Bailey, Tielemans, Watkins e McGinn, la rete di Sadiq serve solo a indorare la pillola. E così ne approfitta il Legia Varsavia, che batte lo Zrinjski per 2-1, gol decisivo di Kramer al minuto 62.

Il Lilla si prende la vetta del Gruppo A battendo in rimonta lo Slovan Bratislava grazie ai gol di Yazici e Cabella tra 68′ e 82‘, ma in quel raggruppamento si prende la scena il minuscolo Klaksvik, che batte con un sonoro 3-0 l’Olimpia Lubiana e regala la prima vittoria ufficiale della storia ad un club proveniente dalle Far Oer.

Netto successo dell’Eintracht Francoforte, che fa a fette l’HJK Helsinki con un sonoro 6-0 ma rimane al secondo posto nel Girone G; il Paok Salonicco rimonta due reti in casa dell’Aberdeen ed esulta grazie al rigore di Schwab al 96‘. Sorride anche il Fenerbahce, che supera per 3-1 il Ludogorets e rimane in vetta al Gruppo H, con il Nordsjaelland che batte per 2-0 il Trnava e sale al secondo posto.

CONFERENCE LEAGUE, I RIULTATI DEL 26 OTTOBRE

AZ Alkmaar-Aston Villa 1-4

FC Ballkani-Astana 1-2

Fenerbahce-Ludogorets 3-1

Gent-Breidablik 5-0

Klaksvik-Olimpia Lubiana 3-0

Lilla-Slovan Bratislava 2-1

Lugano-Club Brugge 1-3

Aberdeen-Paok Salonicco 2-3

Bodo/Glimt-Besiktas 3-1

Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen 0-1

Fiorentina-Cukaricki 6-0

Eintracht Francoforte-HJK 6-0

Genk-Ferencvaros 0-0

Trnava-Nordsjaelland 0-2

Zrinjski-Legia Varsavia 1-2

Foto: LaPresse