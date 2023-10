Pallamano: si sviluppa il progetto sui Centri Federali Pilota

La pallamano italiana compie un altro passo importante verso il futuro. In occasione della Conferenza delle Regioni infatti, il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria, ha reso note le linee di sviluppo del progetto relativo ai “Centri Federali Pilota”.

“I tempi sono maturi – ha dichiarato Loria, nelle parole riportate dal sito federale – ed il movimento pronto per compiere un passo che reputiamo definitivo e fondamentale verso una definitiva consacrazione del nostro sport. I tanti progetti che stiamo avviando, rivolti ai più giovani, spinti ed approvati anche dalla federazione europea che ha riconosciuto l’Italia come uno dei paesi maggiormente attivi su questo fronte, potranno trovare, nel varo dei Centri Federali Pilota, una comoda pista d’atterraggio”.

Poi ha aggiunto: “Risulterà fondamentale la connessione con le sedi periferiche, i comitati e le delegazioni regionali. Sotto quest’aspetto il Consiglio ha ricevuto ampie rassicurazioni da parte della Conferenza delle Regioni e dal suo rappresentante, Franco Chionchio. È tempo di rimboccarci le maniche e lavorare sodo anche su quest’aspetto dopo aver inquadrato l’attività meramente agonistica con una definitiva messa a punto dei campionati federali”.

Infine, indicando la data definitiva per la piena operatività nella stagione 2024-2025, il presidente Pasquale Loria ha detto: “Saranno individuate società o aggregazioni di società geograficamente vicine che dovranno distinguersi nell’attività di promozione della pallamano sul proprio territorio. L’esecutività dei Centri Federali Pilota premierà in maniera specifica chi meglio organizza e implementa l’azione di sviluppo e diffusione della pallamano con particolare riferimento agli ambiti promozionale, scolastico e giovanile per i quali abbiamo già operativi diversi progetti che saranno conseguenzialmente messi a sistema”.

Foto: FIGH