Equitazione, World Cup Dressage Herning 2023: lo svedese Patrik Kittel fa bottino pieno in Danimarca

La prima tappa della World Cup 2023-2024 di Dressage, tenutasi in quel di Herning, si è conclusa. Ecco come sono andate le cose fra sabato e domenica sul campo di gara danese.

Dressage

A imporsi nel concorso del sabato è stato lo svedese Patrik Kittel che, in sella a Touchdown, ha totalizzato uno score di 75.152% precedendo i padroni di casa danesi Andreas Helgstrand, secondo a quota 73.348% montando Queenparks Wendy, e Anna Kasprzak, terza in sella a Addict de Massa con un punteggio di 72.870.

Freestyle

Nel contest domenicale non cambia la musica. Patrik Kittell, sempre in sella al suo Touchdown, si conferma ancora il numero uno, mettendo insieme uno score di 84.065% che gli consente di battere, anche in questo caso, i danesi Nanna Skodborg Merrald, seconda a quota 82.820% montando Blue Horse Zack, e Lone Bang Zindorff, terzo con un punteggio di 81.760%, in sella a Thranegaardens Rostov.

La prossima tappa del circuito si terrà a Lione, sul campo di gara francese, ed è in programma fra 2 e il 3 novembre 2023.

Foto: Photo LiveMedia/Stephane Allaman/DPPI