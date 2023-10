Equitazione, Italia ultima dopo il dressage nella tappa di Nations Cup di completo a Boekelo

L’ultima tappa della Nations Cup 2023 di completo non si è aperta nel migliore dei modi per l’Italia. La formazione azzurra è infatti ultima dopo la prova a squadre del dressage. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio sul campo gara di Boekelo (Olanda).

A comandare la classifica c’è la Germania, prima con 82,3 penalità, trascinata dalla campionessa olimpica in carica Julia Krajewski (che monta Nickel 21), mentre alle sue spalle, virtualmente in seconda e terza posizione vi sono la Gran Bretagna, seconda a quota 84,9, e la Francia, con 86,5.

L’Italia invece, come detto, occupa la dodicesima e ultima posizione. Il quartetto tricolore paga dazio al resto delle squadre in concorso, con un punteggio complessivo di 108,7 penalità, frutto del 32,6 di Umberto Riva (su Falconn Sunheup Z), del 36,2 di Giovanni Ugolotti (su Billy Hennessy) e del 39.9 di Evelina Bertoli (su Quick Joe), al netto dello scarto effettuato sul punteggio di Paolo Torlonia (41.9 in sella ESI Bethany Bay).

Domani in terra olandese si terrà la seconda parte della prova di dressage, riservata soltanto agli individualisti, per definire al meglio la classifica dedicata ai singoli binomi. Il concorso a squadre invece riprenderà sabato con la prova di cross country.

Clicca qui per conoscere la classifica completa del concorso a squadre

Clicca qui per conoscere la classifica provvisoria del concorso individuale

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter