Equitazione: Christian Kukuk vince la tappa del Global Champions League a Riyadh

La stagione regolare del Global Champions League di equitazione, in attesa delle finali di Praga, della prossima metà di novembre, si è conclusa con la tappa di Riyadh. Ecco come sono andate le cose in Arabia Saudita.

A vincere è stato il tedesco Christian Kukuk che, in sella a Checker 47, si è aggiudicato il concorso al jump off – percorso netto – con il crono di 37.56 anticipando la svedese Malin Baryard-Johnsson, seconda a 37.72 (montante H & M Indiana), e il francese Simon Delestre, terzo col tempo di 38.31 con Dexter Fontenis Z come cavallo.

La classifica generale vede quindi l’olandese Harrie Smolders primo con 246 punti, il suo connazionale Maikel Van der Vleuten secondo a quota 246 e lo svedese Henrick Von Eckerman terzo con il punteggio di 245.5.

Ora si attende quindi la tappa finale di Praga, quelle delle finali, che si terrà in Repubblica Ceca dal 16 al 19 novembre prossimi.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli