Equitazione: gli Shangai Swans si prendono i quarti di finale della Global Champions League di Praga

Il primo round dei Playoff della Global Champions League, in corso di svolgimento a Praga, è andato in archivio. Ecco come sono andate le cose nei quarti di finale in terra ceca.

Sul campo di gara praghese a sistemarsi in prima posizione sono stati gli Shangai Swans totalizzando un crono complessivo di 212.80, condito da 8 penalità. Alle loro spalle invece, in seconda e terza posizione, troviamo i Riyadh Blue, con un tempo di 213.08 e 8 penalità, e i Monaco Aces, che hanno fatto fermare la clessidra a 210.84 con ben 16 penalità.

Dietro di loro, poi, il resto delle squadre che cercavano un accesso alle semifinali di domani, che scatteranno – secondo programma – dalle ore 20.10.

Un altro step in più verso la finalissima di sabato dove poi vedremo anche gli altri top team giocarsi la Global Champions League 2023, in un contest che si preannuncia serratissimo e di difficile lettura.

Foto: (AP Photo/Carolyn Kaster)