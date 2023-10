Dove vedere Virtus Bologna-Zalgiris: orario d’inizio, programma, tv, streaming Eurolega basket

Tra due giorni, ovvero giovedì 5 ottobre, la Virtus Bologna farà il suo esordio nell’Eurolega 2023/2024. I ragazzi di Luca Banchi affronteranno alle ore 20:30 al Paladozza lo Zalgiris Kaunas: in palio ci sarà la prima vittoria in questa nuova stagione della massima competizione europea per club.

Per la Virtus Bologna, che è reduce dal 14° posto ottenuto nella regular season dell’anno scorso, non si tratta di certo di un debutto semplice, visto che dall’altra parte ci sarà una squadra di ottimo livello, che, dopo il settimo posto ottenuto nella passata stagione (poi è arrivata la netta sconfitta ai quarti di finale contro il Barcellona), cercherà in ogni modo di partire subito con il piede giusto in questa nuova annata europea. È importante sottolineare che nel 2022 ci sono stati due scontri tra la Virtus Bologna e lo Zalgiris, e in entrambi i casi la vittoria è andata alla compagine lituana.

La partita tra Virtus Bologna e Zalgiris (palla a due alle ore 20:30) valida per la prima giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket si potrà vedere in diretta tv (a pagamento) su Sky Sport Arena HD (canale 204) e in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

