Italia-Qatar oggi, orario Preolimpico volley e dove vederlo in tv: canale, programma, streaming

Oggi domenica 1° ottobre (ore 22.00) l’Italia affronta il Qatar nel secondo incontro del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) dopo il debutto di ieri con la Repubblica Ceca e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione più modesta del raggruppamento. L’obiettivo è quello di incamerare una facile vittorie e proseguire il proprio cammino nel torneo che metterà in palio due pass per i Giochi.

I Campioni del Mondo non dovrebbero avere particolari problemi. Il CT Fefé De Giorgi potrebbe anche operare un po’ di turnover vista la caratura dell’avversaria anche se si dovrebbe ripartire dai pilastri di questa squadra: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Qatar, match valido per il preolimpico di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Brasile sono indietro cinque ore rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-QATAR VOLLEY OGGI

Domenica 1° ottobre

Ore 22.00 Italia vs Qatar – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-QATAR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo