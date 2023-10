Dove vedere Fenerbahce Istanbul-Olimpia Milano in tv: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega basket

E’ la settimana del debutto stagionale dell’Olimpia Milano in Eurolega! I meneghini sfidano venerdì 6 Ottobre alle 19:45 italiane il Fenerbahce Istanbul in trasferta nella prima giornata della regular season 2023-2024.

L’EA7 Emporio Armani punta ad iniziare nel migliore dei modi l’annata in Europa, con l’obiettivo dichiarato di tornare a disputare i playoff sognando magari la Final Four centrata già nel 2020-2021. In Campionato gli uomini di Ettore Messina hanno vinto al Forum con fatica contro la coriacea Nutribullet Treviso (86-80), cancellando in parte la delusione della Supercoppa Italiana. Nikola Mirotic e Maodo Lo sono gli investimenti ‘pesanti’ che la società ha fatto in estate per cercare di tenere testa alle altre corazzate come Real Madrid, Olympiacos Pireo e Barcellona.

Il Fenerbahce Istanbul di Dimitris Itoudis vuole incominciare col piede giusto la stagione 2023-2024, dopo essersi arreso in gara-5 nei quarti di finale dello scorso anno ai vice-Campioni dell’Olympiacos Pireo (battuti in finale dal Real Madrid). Cabina di regia affidata ancora all’estro di Scottie Wilbekin, mentre sotto il ferro l’allenatore greco può contare sull’apporto del nuovo acquisto Samir Sanli – ex compagno di Mirotic al Barcellona.

Palla a due che verrà alzata all’Ülker Sports and Events Hall di Istanbul (Turchia) alle 19:45 italiane – le 20:45 secondo il fuso orario turco. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta con aggiornamenti costanti su questa sfida che apre l’Eurolega 2dell’Olimpia Milano!

