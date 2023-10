Dove si gioca Italia-Malta? Stadio caldissimo: annunciato il tutto esaurito

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo della Nazionale azzurra guidata dal CT Luciano Spalletti. L’Italia sarà di scena sabato 14 ottobre per la sfida in casa contro la selezione di Malta, ostacolo abbordabile per la quinta sfida valevole per il girone C delle qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania. Gli azzurri non possono fallire quest’appuntamento, il gap tecnico tra le due squadre è tale per cui un risultato diverso dai tre punti sarebbe una delusione cocente da digerire.

Per la sfida contro la nazionale dell’arcipelago del Mediterraneo, la FIGC ha scelto come impianto di gioco lo Stadio San Nicola di Bari, il quale non ospita una partita degli azzurri dal settembre del 2016, quando l’Italia venne battuta per 3-1 dalla Francia nella prima uscita sulla panchina della Nazionale di Gian Piero Ventura. Al San Nicola, l’Italia ha disputato sette incontri totali, tra cui la finale per il terzo posto nei Mondiali del 1990, con gli azzurri che riuscirono a piazzarsi sul gradino più basso del podio grazie al 2-1 rifilato all’Inghilterra.

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni nella città pugliese: dopo un’attesa lunga sette anni, la selezione del Bel Paese tornerà a giocare a Bari e, sebbene l’avversario non sia di primissima fascia, il popolo barese risponderà presente all’appello, visto che sono già stati venduti oltre 45.000 biglietti per la sfida di sabato, ma la sensazione è che si andrà verso il sold-out, dato influenzato dall’iniziativa della Federazione di abbassare notevolmente i prezzi dei tagliandi, rendendoli accessibili alla stragrande maggioranza della popolazione.

Foto: Lapresse