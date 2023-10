Cosa ha funzionato in Malta-Italia? La strategia di Spalletti e gli scenari verso l’Inghilterra: bisogna vincere per puntare agli Europei 2024?

Tra poco più di ventiquattro ore, l’Italia del ct Luciano Spalletti, tornerà nuovamente in campo. La nostra Nazionale infatti, dovrà disputare un’ulteriore partita in questa sessione di ottobre. Sabato sera, all’interno dello Stadio San Nicola di Bari, gli azzurri, hanno accolto nella gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, la Selezione maltese.

Davanti al pubblico barese, è arrivata un’ottima vittoria: un poker netto a Malta e tre punti di fondamentale importanza nella corsa alla qualificazione diretta alla manifestazione che si giocherà nel corso del prossimo anno. Nel Gruppo C, l’Italia, si trova attualmente al secondo posto, alle spalle della sola Inghilterra. E, il prossimo avversario della Nazionale azzurra, sarà proprio la formazione inglese.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Domani, martedì 17 ottobre a partire dalle ore 20.45 (LEGGI QUI), Spalletti e i suoi saranno ospiti a Wembley. L’undici guidato da Gareth Southgate vorrà certamente consolidare e blindare il primo posto: ma dall’altra parte del campo ci sarà un’Italia pronta a dare tutto sul campo. Importante, infatti, i segnali arrivati nel match contro Malta.

A partire dai “nuovi” innesti come Bonaventura (autore di un meraviglioso gol), passando per Kean, confusionario ma attivo, sino ad arrivare alla prestazione convincente dell’intero gruppo. E adesso ci sarà un grande banco di prova per gli azzurri contro l’Inghilterra: i meccanismi sembrano ben oleati e ci sarà, tra poco più di 24 ore, un avversario ostico da affrontare. Vedremo se la nostra Nazionale riuscirà a raggiungere l’Inghilterra in vetta.

Foto: LaPresse