Promossi e bocciati di Italia-Malta: chi ha giocato meglio e gli azzurri rimandati

Un 4-0 facile facile. Non ci si aspettava altrimenti dal match del San Nicola di Bari tra Italia e Malta: troppo ampia la forbice tecnica tra le due squadre, con gli azzurri che sono apparsi davvero in palla nonostante il marasma scommesse degli ultimi giorni, cancellando così la striminzita vittoria del match di andata.

Salta agli occhi Mimmo Berardi tra i migliori: per lui, che non segnava in azzurro da quasi due anni, una meritata doppietta. Contro i maltesi ha potuto mettere in mostra tutte le innegabili qualità tecniche superando per due volte Bonello. Tra i promossi a pieni voti di sicuro anche l’altro rientrante Jack Bonaventura, che conferma il suo momento magico in maglia Fiorentina e vuole proporsi con una maglia da titolare per il match con l’Inghilterra.

Ma ci sarà battaglia, anche perché Davide Frattesi ha lasciato un’altra impronta in azzurro nonostante i pochi minuti giocati, segnando il gol del definitivo 4-0. Le sue capacità di inserimento sono merce rara in questa Nazionale. Ben impressiona anche Destiny Udogie nei primi minuti con la maglia dell’Italia, da una sua iniziativa nasce infatti il gol del giocatore dell’Inter.

Non ci sono giocatori da bocciare in questa sfida, anche l’esperimento Kean da esterno ha pagato così come Raspadori da punta di movimento, l’atteggiamento dei ragazzi in azzurro è stato encomiabile, non prendendo sotto gamba l’incontro per portarsi a casa un successo che dà morale in vista della partita contro l’Inghilterra del prossimo martedì. Una squadra sicuramente più preparata, da cui passerà un altro pezzo di qualificazione tenendo conto del contemporaneo match tra Ucraina e Malta.

