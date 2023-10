Dominik Paris cerca il riscatto: “Ho capito gli errori, tornerò veloce”

L’annata del riscatto? È questo il target nella testa di Dominik Paris. Lo sciatore azzurro, specialista della discesa e del superG di sci alpino, viene da una stagione complicata e ha grandi motivazioni per riproporsi in Coppa del Mondo e nelle altre competizioni internazionali al meglio delle sue possibilità. Inutile negare che il pensiero sia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina nel 2026, anche se in quest’ultimo caso saranno da fare delle valutazioni sulle risposte del proprio fisico.

Parlando di un atleta classe ’89, è evidente che arrivare ai Giochi di casa non sarà molto semplice, ma gli stimoli per riproporsi ci sono. Ne ha parlato nel corso del “FISI Opening“, evento che dà il via alla nuova stagione per la Federazione Italiana Sport Invernali, tenutosi a Milano presso Armani/Teatro.

Dopo aver affrontato gli allenamenti in Argentina insieme agli azzurri della velocità, l’altoatesino ha lavorato per comprendere gli errori commessi l’anno passato e c’è la piena convinzione di aver ritrovato la retta via: “La stagione passata è stata difficile, ma penso di aver capito cosa avevo sbagliato. Sono sicuro che tornerò veloce“, ha dichiarato Paris.

Sulle Olimpiadi Invernali del 2026, lo sciatore azzurro ha sottolineato: “Quando ne avevo parlato due anni fa, avevo detto che erano molto lontane. Ora, sembrano più vicine, ma chiaramente dipenderà da come starò fisicamente. Dal punto di vista mentale posso arrivarci“.

