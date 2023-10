Davide Mazzanti saluta la Nazionale: “Ho vestito la maglia più importante per 16 anni. Forza azzurre!”

Davide Mazzanti non è più il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di volley femminile. La separazione tra il tecnico marchigiano e la Federazione è consensuale, le due parti hanno stabilito insieme che non ci fossero più i presupposti per proseguire il rapporto. La decisione è stata comunicata in occasione del Consiglio Federale in corso di svolgimento a Caorle (in provincia di Venezia).

Il Commissario Tecnico ha ufficialmente salutato la Nazionale con questo messaggio rilasciato attraverso i canali federali: “È stato un percorso lungo e non parlo solo degli ultimi 7, ma dei 16 anni che ho passato in Nazionale. Da quel lontano 2006 sono cresciuto come persona e come allenatore, in mezzo a tante eccellenze: un patrimonio di ricordi ed esperienze che mi porterò dentro per tutta la carriera. Il percorso è stato complesso e affascinante, siamo caduti e rialzati più volte, sia collettivamente che a livello individuale, così come accade nello sport e nella vita”.

Il tecnico marchigiano ha poi proseguito: “Ho sempre vissuto un profondo senso di responsabilità, non solo per il fatto di raggiungere un obiettivo sportivo, ma anche per l’essere una squadra in cui potersi identificare e ispirare. Ho avuto un grande privilegio, quello di vestire per tanto tempo la maglia più importante: quella azzurra. L’ho condivisa, in Federazione e in palestra, con tantissime persone che hanno sempre aggiunto qualcosa al mio percorso: un rinforzo, un dubbio, un’idea, un’emozione. Grazie dal profondo del cuore a tutti e a tutte: forza azzurre!”

Foto: Federvolley