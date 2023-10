Stephan El Shaarawy convocato in Nazionale. La sostituzione di Spalletti dopo l’indagine su Zaniolo e Tonali

Luciano Spalletti è corso ai ripari dopo che Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono stati mandati a casa dalla Federcalcio a seguito dell’inchiesta sulle scommesse su piattaforme illegali. Il CT della Nazionale Italiana ha convocato Stephan El Shaarawy in vista del doppio impegno nelle qualificazione agli Europei 2024. Gli azzurri giocheranno sabato 14 ottobre a Bari contro Malta e martedì 17 ottobre a Wembley contro l’Inghilterra.

L’attaccante giallorosso sta raggiungendo Coverciano e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma dalle ore 11.00, a cui farà seguito la partenza per il capoluogo pugliese. Il romanista ha segnato 6 gol con la maglia azzurra, scendendo in campo per 29 volte. La sua ultima presenza in Nazionale risale al 31 marzo 2021, quando gli uomini di Roberto Mancini si imposero per 2-0 contro la Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali.

Foto: Lapresse