Rugby, con Francia-Sudafrica i quarti di finale dei Mondiali si chiudono col botto

Entra nel vivo la Rugby World Cup 2023 e da sabato pomeriggio prendono il via i quarti di finale in Francia. Un weekend che si concluderà col botto domenica sera alle 21 a Parigi, quando in campo scenderanno i padroni di casa della Francia e i campioni in carica del Sudafrica. E chi vince prenota già un posto in finale.

La Francia ha preparato ormai da anni l’appuntamento con la storia. È il Mondiale di casa e Fabien Galthiè ha per le mani una squadra con un potenziale enorme, nonostante l’assenza di Romain Ntamack e l’infortunio subito da Antoine Dupont. I Bleus si sono tolti lo sfizio di battere gli All Blacks, hanno sofferto più del dovuto con l’Uruguay, ma poi hanno rimesso le cose in chiaro con Namibia e Italia e si presentano ai playoff tra le favorite per il titolo.

Sulla loro strada, ringraziando la folle gestione dei sorteggi dei gironi di World Rugby, un’altra tra le favorite per il titolo, cioè il Sudafrica. Campioni del mondo in carica, gli Springboks hanno ceduto all’Irlanda nella prima fase, ma si sono confermati squadra solida e concreta. E il ritorno di Handré Pollard all’apertura ha tolto anche il grande limite evidenziato nei primi match, quello del gioco al piede e dei piazzati, mettendo il Sudafrica in prima fila per il titolo.

In campo scenderanno la seconda (Francia) e la terza (Sudafrica) squadra nel ranking mondiale e, dunque, trovare una favorita alla vigilia appare difficile. I Bleus hanno dalla loro sicuramente il fattore campo, così come il possibile ritorno di Dupont in mediana, ma dall’altra sentiranno anche il peso di un quarto di finale mondiale in patria. Sbilanciarsi è difficile, ma forse a oggi la Francia ha qualcosa in più del Sudafrica.

