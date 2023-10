Cosa rischiano Fagioli, Tonali e Zaniolo? I possibili scenari delle indagini

Peggior settimana non poteva verificarsi. L’Italia di Luciano Spalletti si sta preparando al meglio per scendere in campo, tra poco più di ventiquattro ore, al San Nicola di Bari. Da affrontare, in una gara anche alquanto delicata e valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, ci sarà Malta. Gli azzurri secondi in classifica ma con una partita in meno rispetto alle altre Selezioni, vorranno iniziare blindare il posto e già da domani alle 20.45 ci proveranno.

Ma nelle ultime ore un terremoto inaspettato, sta colpendo diversi giocatori presenti anche in ritiro con la Nazionale. Dopo il nome Nicolò Fagioli, indagato dalla Procura di Torino per scommesse online su piattaforme illegali, sono emersi anche due nuovi volti: quelli di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. I due, fino a poche ore fa impegnati con la Nazionale, hanno dovuto abbandonare il gruppo di Spalletti. Nella giornata di ieri, per il calciatore dell’Aston Villa e il centrocampista del Newcastle, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine.

E dunque adesso bisognerà attendere per capire la sorte dei tre giocatori in questione. Sul piano della giustizia ordinaria, la contravvenzione, dunque aver scommesso su piattaforme illegali, potrebbe risolversi con il pagamento di una somma di denaro. Ma, in caso di inchiesta del procuratore federale Chiné, i tre rischierebbero addirittura una pesante squalifica non inferiore a tre anni. Si attendono le prossime ore per eventuali risvolti.

Foto: LaPresse