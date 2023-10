Che reato viene contestato a Fagioli, Tonali e Zaniolo? Il riferimento di legge e chi guida l’inchiesta

Momento delicatissimo per Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. I tre calciatori in questione, nelle ultime ore, si sono resi protagonisti per vicende avvenute fuori dal rettangolo di gioco. Il primo nome ad essere emerso è stato quello del giocatore della Juventus. Fagioli avrebbe infatti avrebbe piazzato scommesse su eventi calcistici e lo avrebbe fatto su piattaforme illegali.

Dopo qualche ora, attraverso una notizia lanciata da Fabrizio Corona attraverso il proprio sito di informazione, sono spuntati fuori altri due nomi di calciatori, per giunta, fino a ieri impegnati con la Nazionale guidata dal ct Luciano Spalletti: e si tratta di Zaniolo e Tonali. I due hanno lasciato il ritiro degli azzurri e prima di ascoltarli, la Polizia, gli ha consegnato atti di indagine. Anche i due giocatori, ad oggi in forza rispettivamente ad Aston Villa e Newcastle, sarebbero al centro di questo terremoto.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Ora cosa può succedere dopo aver piazzato giocate su bookmakers senza licenza? La titolare dell’inchiesta in questione è Manuela Pedrotta, sostituto procuratore del Gruppo 7, Terrorismo ed eversione dell’ordine pubblico. Il reato contestato ai tre sportivi fa riferimento alla legge 401 in vigore dal 13 dicembre 1989, “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”.

Cosa rischiano i tre calciatori? “Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Se dunque tutti i sospetti dovessero essere confermati, i tre rischierebbero una grave punizione soprattutto per quanto riguarda la propria carriera, con una squalifica pesantissima. Non resta che attendere le prossime ore per nuovi risvolti.

Foto: LaPresse