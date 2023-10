Cosa ha fatto Faraoni in Juventus-Verona? Cos’è successo con il gol di Kean e l’episodio di antisportività

Nella serata appena trascorsa si è disputato l’anticipo serale del sabato valevole per la 10ma giornata della Serie A 2023-2024 tra Juventus e Verona. I bianconeri sono riusciti a risolvere la pratica solamente al 97′, trovando la via della rete con Andrea Cambiaso, il quale è andato a segno con un tap-in vincente dopo il palo colpito da Milik di testa. Con questo risultato, la squadra di Massimiliano Allegri è balzata in testa alla classifica del campionato, fatto che non accadeva da oltre tre anni.

A dir la verità, la Juventus avrebbe segnato due reti con Moise Kean nell’arco dei 90′, entrambe però annullate dall’arbitro: il centravanti azzurro si è reso protagonista contro gli scaligeri, mettendo in difficoltà la difesa avversaria grazie a una condizione fisica straripante, unita a giocate di pregevole fattura. Se sulla prima non c’è molto da dire, visto che l’ex PSG è partito – per un’inezia – in fuorigioco, la seconda ha fatto e farà discutere, anche per il gesto commesso dal capitano degli scaligeri Davide Faraoni.

Nella ripresa, Kean trova la via della rete con un colpo di testa, dopo essersi liberato della marcatura di Faraoni per impattare al meglio il pallone messo in mezzo da McKennie. L’ex Inter e Udinese, caduto a terra dopo il contatto con il centravanti azzurro, stava per rialzarsi ma, appena ha visto che Kean ha effettivamente segnato, si è riaccasciato al suolo. Alla fine, il VAR ha richiamato Feliciani per rivedere l’azione, e il direttore di gara ha deciso di annullare la rete, sebbene il contrasto non era sembrato falloso in prima battuta.

Foto: Lapresse