Cosa ha detto Osimhen sui social? Pace con società e tifosi

Le polemiche tra Osimhen e il Napoli sembrano oramai acqua passata e, a mettere praticamente la parola fine, ci ha pensato lo stesso attaccante nigeriano sui social, lì dove era tutto iniziato. Una storia postata qualche istante fa ha chiarito la posizione del giocatore nei confronti del club e soprattutto dei tifosi napoletani.

Dopo i video postati su Tiktok che avevano fatto infuriare il capocannoniere della scorsa Serie A, è arrivato il post dello stesso giocatore: un lungo messaggio in cui viene sottolineata la voglia di dare tutto per il colori azzurri e soprattutto il focus sulla falsità delle presunte accuse che lui stesso avrebbe mosso nei confronti del popolo napoletano. Ma ecco di seguito il testo pubblicato da Osimhen.

NAPOLI: LE DICHIARAZIONI DI OSIMHEN

“Venire nella Città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false.

E ancora: “Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

Foto: LaPresse